إيطاليا ترسل فرقاطة لمساعدة أسطول الصمود

أرسل وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو فرقاطة تابعة لسلاح البحرية، الأربعاء، لمساعدة أسطول الصمود المتجه لغزة بعدما أعلن المنظمون أن عددا من قواربهم استُهدف بمسيرات قبالة اليونان، بحسب "فرانس برس".

وقال كروسيتو في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس": "لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول.. تحدّثت مع رئيس الوزراء وسمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية متعددة المهام التابعة للبحرية الإيطالية والتي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن.. السفينة في طريقها إلى المنطقة من أجل عمليات إنقاذ محتملة".

ووفقا لـ"رويترز"، ندد وزير الدفاع الإيطالي بشدة بالهجوم الذي وقع خلال الليل على أسطول الصمود الدولي الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى غزة.

وكان أسطول الصمود المكون من تسع سفن تعرض قبالة السواحل اليونانية لسلسلة هجمات مكثفة.

وتم رصد ما لا يقل عن 12 هجومًا تم تنفيذها بواسطة طائرات مسيّرة، وصاحب هذه الهجمات دوي انفجارات قوية وتشويش على أجهزة الاتصالات لعرقلة التواصل.