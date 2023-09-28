ناشطون ضد الفساد في لبنان يتوعدون بتصعيد تحركاتهم

توعد ناشطون لبنانيون بتصعيد التحرك السلمي ضد الفساد والوقوف في وجه المسؤولين فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي و"سرقة مقدرات الناس" حسبما قالوا.

وقال المحامي علي عباس من "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، لـ"إرم نيوز"، إنه "لا يمكن الاستمرار دون محاسبة هؤلاء المسؤولين عما وصلت إليه الحال على مستوى المعيشة والصحة والتعليم".

وبعد اقتحام مقر مؤسسسة كهرباء لبنان قبل يومين، احتجاجا على زيادة الرسوم على الاشتراكات، نفذت اليوم مجموعة من الناشطين في إطار المرصد تحركا باتجاه وزارة التربية لرفع رسالة احتجاج على واقع التعليم الرسمي.

واقتحمت بالتزامن مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية أحد مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، للمطالبة بالمستحقات العائدة للجامعة اللبنانية التي تقدر بـ 52 مليون دولار عن الفحوصات الخاصة ب "كورونا" التي أجرتها لصالح الشركة في مطار بيروت.

وأشار عباس إلى موجة جديدة من التحركات في الإطار المطلبي ستتصاعد في الأيام المقبلة، باتجاه الرفض والحد من الرسوم " التي تجلد الشعب اللبناني دون تقديم مقابل له وتحديدا الأمان الاجتماعي، الذي يتمثل بالصحة والتعليم"، على حد وصفه.

موضحا أن الطبقة الحاكمة تفرض على الفقراء اللجوء إلى زعمائهم لطلب التعلم والطبابة.

وقال عباس إن "التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية مهددان بالإقفال، وهناك خطر كبير على مستقبل هذا الجيل"، محذرا من "أننا مقبلون على مرحلة سيتغير فيها وجه لبنان".

وأضاف أن المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وكمحامين، "يتابعون عبر القضاء من خلال إخبارات عن الفساد، لكن من الضروري أن نصرخ في الشارع وسنتحرك كل يوم وسنفاجئهم".