"جثث متحركة".. الجوع ينهش أجساد الغزيين والكارثة تتسع (إنفوغراف)

يتفاقم الوضع الإنساني في غزة مع استمرار غلق المعابر وانعدام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي أنهكه الجوع، حتى أنّ أحد المسؤولين الأمميين وصف أهالي القطاع بأنهم "جثث متحركة".

وقدمت منظمات أممية وإغاثية أرقاما مفزعة عن الجوع في غزة، حيث بات كامل سكان القطاع في وضع "انعدام غذائي حاد" ويصنف ثلاثة أرباع الغزيين ضمن "مرحلة طارئة أو كارثية من الجوع".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن سكان قطاع غزة يموتون جوعا ومرضا على أبواب المعابر المغلقة، فيما حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن القطاع يواجه تجويعا متعمّدا، ما خلق وباء ناجما عن سوء التغذية.

ودعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، إلى وضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة "فورًا وبشكل حاسم".

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وقالت سبولياريتش، في بيان نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، "ليس ثمة أعذار تسوّغ ما يحدث في غزة؛ لأن حجم المعاناة الإنسانية ومستوى التجريد من الكرامة البشرية تجاوز كل المعايير المقبولة قانونيًا وأخلاقيًا".

وأشارت إلى أن "الموت يتربص بالناس أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، والأطفال يموتون بسبب شحّ الغذاء، وتُجبَر العائلات على الفرار مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان الذي لا وجود له".

وأكدت المسؤولة الدولية أن "كل تردد سياسي، وكل محاولة لتبرير الفظائع التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، ستُرسّخ في ضمير العالم صورة الفشل الجماعي في الحفاظ على أدنى قدر من الإنسانية في خضم الحرب".

وشددت على أن "على الدول التمسك بالتزامها بموجب اتفاقيات جنيف، وضمان ألا تُسهم الأسلحة التي تنقلها في ارتكاب انتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني".

كما دعت إلى "المسارعة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة من دون معوقات، وبشكل غير متحيز".