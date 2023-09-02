محمد بن زايد ينعى الشاعر كريم العراقي: ربطته بالإمارات علاقة محبة

نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشاعر العراقي؛ كريم العراقي، الذي توفي فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "إكس": "رحم الله الشاعر كريم العراقي، الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع".