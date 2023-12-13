إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد بـ"بركان"

كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على البلدات الحدودية جنوب لبنان، واستهدف عدداً من المنازل، بينما نفذت المسيّرات الإسرائيلية ثلاث غارات على بلدة اللبونة في القطاع الغربي.

كما أغارت المسيّرات على منزل في محيبيب وعلى منزل آخر في بليدا، وطالت الغارات مناطق عيتا الشعيب وراميا والبستان وأطراف كفرشوبا في القطاع الشرقي، وشملت أيضاً أطراف الخيام والفرديس وكفرشوبا وراشيا الفخار، وتساقطت القذائف المدفعية على أطراف الجبّين ويارين وبليدا وحولا وعيترون وعيتا الشعب ومارون الراس.