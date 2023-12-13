إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد بـ"بركان"
كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على البلدات الحدودية جنوب لبنان، واستهدف عدداً من المنازل، بينما نفذت المسيّرات الإسرائيلية ثلاث غارات على بلدة اللبونة في القطاع الغربي.
كما أغارت المسيّرات على منزل في محيبيب وعلى منزل آخر في بليدا، وطالت الغارات مناطق عيتا الشعيب وراميا والبستان وأطراف كفرشوبا في القطاع الشرقي، وشملت أيضاً أطراف الخيام والفرديس وكفرشوبا وراشيا الفخار، وتساقطت القذائف المدفعية على أطراف الجبّين ويارين وبليدا وحولا وعيترون وعيتا الشعب ومارون الراس.
في المقابل، استهدفت ميليشيا "حزب الله" موقعاً للجيش الإسرائيلي في المالكية بصاروخ "بركان"، كما استهدفت موقع راميا وثكنة شوميرا والموقع البحري في الناقورة، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن استهداف موقع رأس الناقورة بصاروخ "بركان"، فيما نعى الحزب أحد مقاتليه من بلدة كفركلا.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار الليلة الماضية على بلدة كفركلا الحدودية واستهدف أحد المباني، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، وتدمير المبنى بالكامل وإلحاق الأضرار بالمباني المجاورة، وقد عملت فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض وفتح الطرقات المحاذية للشريط الحدودي، التي أقفلها الركام والردم من مخلفات الغارة الإسرائيلية.