كاتس: دمرنا 25 برجاً "إرهابياً" في غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، بتدمير مدينة غزة في حال عدم الإفراج عن الأسرى، وذلك مع استمرار الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف لاحتلال المدينة.

وقال كاتس عبر منصة "إكس": "بالأمس، مع بدء المناورة البرّية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الألوية في الميدان، تم تدمير 25 برجًا في غزة! رقم هائل ومهم".

وتابع: "إذا لم تفرج حركة حماس عن المخطوفين وتفكك سلاحها، فستُدمر غزة وتتحول إلى نصب تذكاري".

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إنه بدأ توسيع عملياته البرية في المدينة التي تتعرض لقصف كثيف ومتواصل.

والثلاثاء، خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت أواخر أغسطس/آب عدد المقيمين في مدينة غزة ومحيطها بنحو مليون نسمة.

وسُجّلت حركة نزوح كثيفة من المدينة خلال الأيام الأخيرة، سيرًا أو باستخدام سيارات وعربات وجرارات زراعية.