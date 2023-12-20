كاميرا مثبتة على "كلب" تكشف تفاصيل مقتل 3 رهائن في غزة

كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، تفاصيل جديدة حول مقتل 3 رهائن إسرائيليين بنيران صديقة في غزة، عن طريق مقطع فيديو وثقته كاميرا كانت مثبتة على كلب من وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش.

وقال الموقع، إن "عناصر وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، واجهت، في العاشر من الشهر الحالي، مجموعة من مقاتلي "حماس" الذين فتحوا النار عليهم من أحد المباني، وخلال المعركة، تم إرسال أحد الكلاب المدربة إلى المبنى، الذي حدد الجيش لاحقًا أنه مكان احتجاز الرهائن".

لكن الكلب قُتل على يد مسلحي حماس، بحسب ما ذكر الموقع، قبل أن يتم قتلهم على يد جنود لواء جولاني، مما سمح للرهائن الثلاثة: ألون شامريز، ويوتام حاييم، وسمر تالالكا، بالهروب من الأسر.