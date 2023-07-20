واشنطن تنتقد الأمن العراقي وتدين اقتحام سفارة السويد

انتقدت الولايات المتحدة، يوم الخميس، ما قالت إنه تقاعس من قوات الأمن العراقية في حماية السفارة السويدية في بغداد، واصفة ما حصل بالأمر غير مقبول.

وأدانت واشنطن، اليوم الخميس، الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها".