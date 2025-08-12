قبل فوات الأوان.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان مساعدة أطفال غزة

ناشدت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة مادونا، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اتخاذ إجراء إنساني عاجل بشأن قطاع غزة، وطالبته باستخدام منصبه للمساعدة في فتح أبواب المساعدات الإنسانية.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، مساء الاثنين، خاطبت المغنية مادونا بابا الفاتيكان بقولها: "أيها الأب المقدس اذهب إلى غزة، وأضئ نورك للأطفال قبل فوات الأوان".

وأضافت نجمة البوب الأمريكية، "كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم، فأطفال العالم ملك للجميع. أنت الوحيد بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول. نحتاج إلى فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء. لم يتبق المزيد من الوقت. أرجوك، قل إنك ستذهب".

وأردفت مادونا، "السياسة لا تتغير، الوعي وحده هو الذي يتغير، ولهذا أتوجه بالدعاء إلى رجل مخلص. اليوم عيد ميلاد ابني روكو، وأشعر أن أفضل هدية يُمكنني تقديمها له كأم هي أن أطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم للمساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء المحاصرين في مرمى النيران بغزة".

وأضافت، "أنا لا أُشير بأصابع الاتهام ولا أُلقي باللوم ولا أنحاز إلى أي طرف. الجميع يُعاني. أحاول بذل قصارى جهدي لمنع هؤلاء الأطفال من الموت جوعا. إذا رغبتم في المساعدة، انضموا إليّ في التبرع".

وختمت نجمة البوب الأمريكية منشورها بالإشارة إلى حسابات منظمات الإغاثة الإنسانية التي يمكن التبرع لها، بالإضافة إلى حساب البابا الرسمي على منصة "إكس".