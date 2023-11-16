إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن بشأن هدنات إنسانية بغزة
دعت الخارجية الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قراره بالإفراج عن "الرهائن" في غزة، وقالت إنه لا مجال لهدن إنسانية دون عودتهم.
وقالت خارجية الاحتلال في بيان، إنها ترفض قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني عاجل وطويل الأمد" في غزة، مؤكدة أنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الرهائن محتجزون لدى حماس، وفق ما ذكرت جريدة هاآرتس الإسرائيلية.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد مشروع قرار قدمته مالطا، يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، كما يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" لدى حماس والفصائل الأخرى.