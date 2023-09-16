حرائق الغابات تندلع مجددًا في الجزائر
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية عن اندلاع حرائق في غابات كل من ولايتي بجاية، وتيزي وزو.
وكشفت في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة في حرائق غابات منطقة "عش الباز" في ولاية بجاية، فيما تم إخماد النيران في بلدية تيشي التابعة كذلك لولاية بجاية.
وأكدت الحماية المدنية إرسالها فرق دعم منذ، أمس الجمعة، لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج، لافتة إلى أن عملية الإخماد متواصلة، والحريق تحت السيطرة.
كما أعلنت عن إخمادها حريق غابة بقرية إيفداسن التابعة لبلدية أيت شافع في ولاية تيزي وزو.
وتأتي هذه الحرائق بعد عدة أشهر من مقتل 34 شخصًا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات اندلعت في ولايات شمالية وشرقية في البلاد.