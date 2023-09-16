حرائق الغابات تندلع مجددًا في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية عن اندلاع حرائق في غابات كل من ولايتي بجاية، وتيزي وزو.

وكشفت في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة في حرائق غابات منطقة "عش الباز" في ولاية بجاية، فيما تم إخماد النيران في بلدية تيشي التابعة كذلك لولاية بجاية.