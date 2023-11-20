نقل 12 من الأطفال الخدج من غزة إلى القاهرة جوا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الاثنين، إن 12 من الأطفال الخدج الذين تم إنقاذهم من مستشفى الشفاء في غزة نقلوا جوا إلى القاهرة.

وكان المسعفون قد نقلوا 28 من الأطفال الخدج عبر حدود غزة مع مصر في وقت سابق اليوم بعد إنقاذهم من المستشفى الواقع في الجزء الشمالي من القطاع، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وكان الأطفال حديثو الولادة في مستشفى الشفاء شمال غزة، إذ لقي عدة أطفال آخرين حتفهم بعد أن توقفت حضاناتهم عن العمل في ظل انهيار الخدمات الطبية خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء الأسبوع الماضي؛ لتبحث عما تقول إنها شبكة أنفاق تابعة لحركة حماس تحت المنشأة.

وخرج مئات من المرضى والعاملين والنازحين من مستشفى الشفاء مطلع هذا الأسبوع، ويقول أطباء إن القوات الإسرائيلية هي من طردتهم، بينما تزعم إسرائيل أن المغادرة كانت طوعية.

وأظهرت لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية أفراد طاقم طبي يرفعون بعناية أطفالا صغارا من سيارة إسعاف ويضعونهم في حضانات متنقلة، ثم يدفعونها عبر ساحة سيارات باتجاه سيارات إسعاف أخرى.

وكان الأطفال قد نُقلوا، أمس الأحد، إلى مستشفى في مدينة رفح على الحدود الجنوبية لغزة حتى تستقر حالتهم، قبل نقلهم إلى مصر.