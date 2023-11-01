صحيفة: واشنطن تتحمل جزءًا من المسؤولية عن "إخفاق 7 أكتوبر"

وقالت "وول ستريت" إن الاستخبارات الأمريكية وجهت الموارد لملاحقة قادة تنظيم القاعدة، ثم تنظيم داعش لاحقًا، وأثقلت كاهلها بأولويات تجسس أخرى، متنازلة عن المسؤولية لإسرائيل، وواثقة من أن أجهزة إسرائيل الأمنية قادرة على اكتشاف أي تهديد، وهو رهان أكدت أنه "لم يكن في مكانه".

كما أن الإدارة الأمريكية أخطأت، وفق الصحيفة، عندما اعتقدت أن الشرق الأوسط غير ناضج لحرب جديدة، بحسب مقال كتبه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قبل هجوم حماس مباشرة، وأكد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتهدئة الأزمات في غزة واستعادة الدبلوماسية المباشرة بين إسرائيل وحماس بعد سنوات من غيابها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير التقييم السنوي للتهديدات لمدير المخابرات الوطنية، الذي يسلط الضوء على أهم التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، لم يأتِ على ذكر حماس أو غزة نهائيًا. وعلى الرغم من الميزانية الإجمالية التي تبلغ حوالي 90 مليار دولار لوكالات الاستخبارات الأمريكية فإن التركيز كان منصبًا على الصين، وأهمل الشرق الأوسط.