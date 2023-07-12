أكثر من 3 ملايين نازح بسبب حرب السودان

أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في البيانات التي نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليًّا، وعبر أكثر من 730 ألفًا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفرَّ معظم هؤلاء إمّا من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في الـ15 من أبريل/ نيسان، وإمّا من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وقال سكان ،اليوم الأربعاء، إنهم سمعوا أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي في أم درمان وبحري، اللتين تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى.

كما وردت أنباء عن اندلاع قتال في الأيام الماضية بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في ولاية جنوب كردفان، وفي ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا؛ ما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضا.

وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور.

وفرَّ معظم أولئك الذين غادروا السودان شمالًا إلى مصر أو غربًا إلى تشاد، مع عبور أعداد كبيرة أيضًا إلى جنوب السودان وإثيوبيا.