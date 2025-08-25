هوّة الخلافات تتسع.. هل يخطط نتنياهو "للتخلص" من رئيس الأركان بسبب حرب غزة؟

أفادت القناة 13 العبرية أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث مقترحاً لتجاوز رئيس الأركان إيال زامير بعد دعوة الأخير للمضي نحو صفقة في غزة، بدلاً من التوسع في القتال.

ونقلت القناة عن مصادر ترجيحها تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة قائد أعلى للجيش.

وأضافت المصادر أن حالة غضب عمّت في مكتب نتنياهو بعد مطالبة زامير بالتوصل إلى صفقة الآن، وبعد تقديرات تشير إلى أنه "ليس هجومياً بما يكفي ولا يريد احتلال مدينة غزة"، فيما نقلت القناة العبرية عن قادة عسكريين قولهم إن رئيس الأركان لن يقبل تعيين قائد أعلى منه للجيش.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر وبدء العملية العسكرية في قطاع غزة، تصاعدت الخلافات بين حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي، حتى استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقادة آخرين تزامناً مع استقالته.

ولاحقاً، تم تعيين إيال زامير بديلاً لهاليفي في قيادة الجيش، إلا أن التوترات ما لبثت أن عادت بين الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بشأن توسعة الحرب لتشمل القطاع الفلسطيني.