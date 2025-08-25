مصدر في الحكومة اليمنية ينفي لـ"إرم نيوز" استقالة بن بريك

logo
العالم العربي

هوّة الخلافات تتسع.. هل يخطط نتنياهو "للتخلص" من رئيس الأركان بسبب حرب غزة؟

هوّة الخلافات تتسع.. هل يخطط نتنياهو "للتخلص" من رئيس الأركان بسبب حرب غزة؟
بنيامين نتنياهو برفقة الجنرال إيال زاميرالمصدر: تايمز أوف إسرائيل
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2025، 8:49 م

أفادت القناة 13 العبرية أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث مقترحاً لتجاوز رئيس الأركان إيال زامير بعد دعوة الأخير للمضي نحو صفقة في غزة، بدلاً من التوسع في القتال.

ونقلت القناة عن مصادر ترجيحها تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة قائد أعلى للجيش.

أخبار ذات علاقة

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

زامير: سنطلق المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" في غزة قريباً

وأضافت المصادر أن حالة غضب عمّت في مكتب نتنياهو بعد مطالبة زامير بالتوصل إلى صفقة الآن، وبعد تقديرات تشير إلى أنه "ليس هجومياً بما يكفي ولا يريد احتلال مدينة غزة"، فيما نقلت القناة العبرية عن قادة عسكريين قولهم إن رئيس الأركان لن يقبل تعيين قائد أعلى منه للجيش.

أخبار ذات علاقة

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

بسبب "الخلية السرية".. بن غفير يطالب بإقالة زامير

ومنذ هجوم 7 أكتوبر وبدء العملية العسكرية في قطاع غزة، تصاعدت الخلافات بين حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي، حتى استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقادة آخرين تزامناً مع استقالته.

ولاحقاً، تم تعيين إيال زامير  بديلاً لهاليفي في قيادة الجيش، إلا أن التوترات ما لبثت أن عادت بين الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بشأن توسعة الحرب لتشمل القطاع الفلسطيني.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC