استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن "الفتى مهدي محمد حشاش، استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".

وأوضحت مصادر محلية أنه استشهد بعد إصابة تعرض لها أثناء مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي توغلت في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع عدد كبير من الإصابات في المواجهات التي اندلعت قرب قبر يوسف، بعد اقتحام مستوطنين وأعضاء كنيست له في ساعة متأخرة من فجر اليوم.

وأضاف الهلال الأحمر "تعاملت طواقمنا مع إصابة لثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاط، بالإضافة إلى (57) آخرين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت في محيط "قبر يوسف" ومخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة ومحيطه، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مجموعات من المسلحين الفلسطينيين.

ووفق الوكالة، حاولت القوات الإسرائيلية تأمين اقتحام مجموعة من أعضاء الكنيست من حزبي الصهيونية الدينية، والقوة اليهودية، والحاخامات وقادة المستوطنات لقبر يوسف، غير أن مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين اندلعت في المكان.