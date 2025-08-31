12 قتيلا على الأقل في غارة جوية للجيش السوداني على عيادة في دارفور

انفجار مخزن ذخيرة وسقوط قذائف على المنازل في مصراتة الليبية (فيديو)

جانب من الانفجار
31 أغسطس 2025، 9:44 م

أفادت مصادر ليبية، فجر اليوم الاثنين، بأن انفجاراً هائلاً وقع داخل مخزن للذخيرة بمنطقة "السكيرات" في مدينة مصراتة الليبية.

وقالت مصادر محلية إن صواريخ "غراد" تطايرت من المخزن ووصل العديد منها إلى مناطق واسعة وسقط بعضها فوق عدة منازل

وتركز سقوط القذائف على مناطق "السكيرات" و"المقاصبة" و"الحامية" في مدينة مصراتة، ما أدى لتضرر العديد من المباني.

ووثق ناشطون سقوط صاروخ "غراد" على طريق "الأنباك" مخلفاً حفرة كبيرة في الأرض، وأضراراً في المباني المحيطة بمكان الانفجار.

وأعلنت مديرية أمن مصراتة إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الدائري الرابع في منطقة "السكيرات"، وسط شكاوى من انقطاع الكهرباء والاتصالات بالكامل في مصراتة.

وأرسل جهاز الإسعاف والطوارئ 16 سيارة إسعاف لموقع الانفجار لإخراج العائلات العالقة، مؤكداً إلى أن الوضع تحت السيطرة.

من جهته، أعلن "مركز مصراتة الطبي" عن استقبال 6 إصابات جراء الانفجار، مؤكداً أن جميع الإصابات كانت بسيطة، وعولجت بالكامل.

وأعلنت وسائل إعلام ليبية أن أهالي منطة "السكيرات" في مصراتة يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية ضد تخزين الذخيرة بين المدنيين.

