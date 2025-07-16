مواجهات عنيفة في السويداء والمسيّرات تدخل على خط المعارك (فيديو)

أفادت مصادر وشهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن القوات الحكومية تنفذ عمليات تمشيط واسعة داخل محافظة السويداء، بعد انتشارها صباح اليوم، لضبط مسلحين دروز تتهمهم بالخروج عن القانون.

وانتشرت قوات الشرطة العسكرية داخل محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي تجاوزات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلم الأهلي وفرض سيادة الدولة.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاشتباكات المسلحة العنيفة في عدة مناطق داخل السويداء، بين عناصر الأمن والفصائل المسلحة المحلية.

ووجه وزير الدفاع مرهف أبوقصرة، في وقت سابق، بانتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء "لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

وكانت وزارة الدفاع قد سحبت آلياتها الثقيلة من السويداء، الثلاثاء، بعد انتهاء مهمتها، تاركة المهمة لقوى الأمن الداخلي من أجل ضبط الأمن وحماية الأهالي وملاحقة الخارجين عن القانون.

وبحسب المصادر وشهود عيان، تواصلت الاشتباكات الليلية مع حلول صباح اليوم، ووثقت مقاطع مصورة جانباً من تلك الاشتباكات بين قوات وزارة الدفاع ومسلحين في السويداء.

وكشفت مصادر سورية أن القوات التابعة للحكومة تستخدم طائرات "شاهين" المسيّرة في ملاحقة واستهداف الفصائل المسلحة في السويداء.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لقطات للحظة استهداف مسيرة "شاهين" لمجموعة من المسلحين.

وكانت السويداء قد شهدت اشتباكات ليلية عنيفة بين قوات الأمن الحكومية والفصائل الدرزية المحلية في المدينة، بالتزامن مع قصف صاروخي قالت مصادر إن قوات الأمن السوري نفذته مستهدفة مركز المدينة.

وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت أرتالاً وتجمعات للجيش السوري الحكومي كانت تتجه نحو الجنوب السوري لمواجهة الفصائل الدرزية في السويداء، بحسب مصادر محلية.