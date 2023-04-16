رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك

حمدوك: المنتصر في هذه الحرب خاسر

فريق التحرير
فريق التحرير

قال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، مساء يوم الأحد، إن المنتصر في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع خاسر.

ودعا حمدوك في مؤتمر صحفي إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول إلى تفاهمات سريعة، معتبرًا أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني سوى خيار السلام.

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك
دخل يومه الثاني.. ما سيناريوهات مستقبل الصراع المسلح في السودان؟

وشدد على ضرورة وجود حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.

وطالب رئيس الوزراء السابق، الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة.

ولا تزال الاشتباكات بين الطرفين على أشدها لليوم الثاني على التوالي مخلفة مئات القتلى والجرحى، واخترقت كذلك هدنة إنسانية بدأت عصر اليوم لمدة 3 ساعات.

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك
ما أبرز ردود الفعل الدولية حول أحداث السودان؟

وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها الأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.

السودان
أخبار

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com