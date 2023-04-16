حمدوك: المنتصر في هذه الحرب خاسر
قال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، مساء يوم الأحد، إن المنتصر في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع خاسر.
ودعا حمدوك في مؤتمر صحفي إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول إلى تفاهمات سريعة، معتبرًا أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني سوى خيار السلام.
وشدد على ضرورة وجود حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.
وطالب رئيس الوزراء السابق، الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة.
ولا تزال الاشتباكات بين الطرفين على أشدها لليوم الثاني على التوالي مخلفة مئات القتلى والجرحى، واخترقت كذلك هدنة إنسانية بدأت عصر اليوم لمدة 3 ساعات.
وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها الأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.