حمدوك: المنتصر في هذه الحرب خاسر

قال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، مساء يوم الأحد، إن المنتصر في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع خاسر.

ودعا حمدوك في مؤتمر صحفي إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول إلى تفاهمات سريعة، معتبرًا أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني سوى خيار السلام.