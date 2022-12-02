بعد القصف التركي.. "قسد" توقف عمليات مكافحة الإرهاب

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن القوات أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.

وقوات سوريا الديمقراطية هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة، ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.