بعد القصف التركي.. "قسد" توقف عمليات مكافحة الإرهاب

بعد القصف التركي.. "قسد" توقف عمليات مكافحة الإرهاب

رويترز
رويترز

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن القوات أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.

وقوات سوريا الديمقراطية هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة، ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

"قسد" تعلن توقف التنسيق والعمليات المشتركة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في شمال شرق سوريا
المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية

وقال المتحدث آرام حنا: "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.

بعد القصف التركي.. "قسد" توقف عمليات مكافحة الإرهاب
غارة تركية عرضت قوات أمريكية في سوريا "للخطر"

وأطلقت تركيا، مؤخراً، سلسلة ضربات جوية طالت مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في شمال العراق، والوحدات الكردية في سوريا، بعدما اتهمتهما بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ونفى الطرفان أي دور لهما في الاعتداء.

ولوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باحتمال إطلاق عملية برية أيضاً في سوريا، فيما دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي موسكو وواشنطن إلى التدخل لمنع التصعيد.

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