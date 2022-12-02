بعد القصف التركي.. "قسد" توقف عمليات مكافحة الإرهاب
قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن القوات أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.
وقوات سوريا الديمقراطية هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة، ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
وقال المتحدث آرام حنا: "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.
وأطلقت تركيا، مؤخراً، سلسلة ضربات جوية طالت مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في شمال العراق، والوحدات الكردية في سوريا، بعدما اتهمتهما بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ونفى الطرفان أي دور لهما في الاعتداء.
ولوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باحتمال إطلاق عملية برية أيضاً في سوريا، فيما دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي موسكو وواشنطن إلى التدخل لمنع التصعيد.