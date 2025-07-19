وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن نتائج زيارته "التاريخية" إلى واشنطن

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، اختتام زيارة وصفها بـ"التاريخية والمهمة" إلى الولايات المتحدة، التقى فيها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وقال كاتس: "ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والاستراتيجية، واتفقنا على سلسلة من الخطوات المشتركة التي تضمن قوة إسرائيل وازدهارها، وتعزز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، بما يخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف: "بالنيابة عن إسرائيل، أعربت عن امتناني العميق لعملية (مطرقة منتصف الليل) التاريخية، التي وجهت ضربة قاصمة للبرنامج النووي الإيراني؛ شكر خاص للرئيس ترامب على اتخاذه القرار الشجاع والقيادة الحازمة التي قادت إلى هذه العملية"، وفق قوله.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كاتس التقى السيناتور الأمريكي تيد كروز وبحث معه الملف السوري، مشيرة إلى أن الوزير الإسرائيلي "هاجم خلال اللقاء الرئيس السوري أحمد الشرع".

وزعم أن "الوجود العسكري الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ ومنطقة الأمان داخل سوريا يمثل ضمانة لأمن إسرائيل"، وفقًا لنفس المصدر.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس مجرد شراكة، بل هو مهمة مشتركة، معًا نحن أقوى".

وأجرى كاتس، الخميس، لقاءات سياسية في واشنطن، وسط تقارير عن توجه لتوقيع مذكرة تفاهم سرية مع واشنطن، تتعلق بترسيخ العلاقات الثنائية وشراء أسلحة هجومية ودفاعية، وفق إعلام عبري.

وفي وقت سابق الأربعاء، غادر كاتس من تل أبيب إلى واشنطن لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين الأمريكيين، وقالت قناة "12" العبرية، إن كاتس سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين أيضًا الملف الإيراني.

وشددت القناة على أن زيارة كاتس تأتي في إطار التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.

ورجحت أن توقِّع وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية مذكرة تفاهم سرية من شأنها أن تعمل على ترسيخ العلاقة بين البلدين.