تحذيرات من هجمات محتملة على "الدروز" في ألمانيا

حذّر اتحاد المحققين الجنائيين الألمان من وقوع هجمات محتملة بدوافع "إسلاموية متطرفة" تستهدف أقليات من الشرق الأوسط تقيم في ألمانيا، وفق قوله.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، زعم ديرك بيجلوف رئيس الاتحاد أن "إسلاميين يدعون مقيمين في ألمانيا حاليًا إلى العنف ضد أقليات فرّت من الشرق الأوسط، والتهديدات تستهدف خصوصًا الطائفة الدرزية".

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وأضاف بيجلوف "أن تمجيد العنف والتحريض على ارتكاب جرائم يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن العام"، موضحًا أن "هناك خشية ملموسة من أن تدفع التصريحات العلنية الصادرة عن أطراف من الطيف الإسلاموي بعض الأفراد إلى ارتكاب أخطر جرائم"، على حد قوله.

وكانت اشتباكات اندلعت قبل نحو أسبوعين في السويداء بين مقاتلين دروز من أبنائها وعشائر البدو المدعومة من قوات الأمن السوري.

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ووفقًا لناشطين في مجال حقوق الإنسان، فقد قُتل أكثر من 1300 شخص خلال المعارك الأخيرة في الجنوب.