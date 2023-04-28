اشتباكات مسلحة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عملية اقتحام المدينة ومخيمها، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وبدورها، كشفت القناة 13 العبرية أن الاقتحام جاء بعد ورود معلومات استخباراتية حول قيام مجموعة مسلحة بالتخطيط لعملية ضد أهداف إسرائيلية.

ولم يبلغ حتى الآن عن سقوط ضحايا، فيما تحدثت تقارير عبرية عن اعتقالات داخل المدينة.

وكان آخر اقتحام للمدينة يوم 18 نيسان/أبريل الجاري، وأصيب على إثره 5 فلسطينيين بينما كان الجيش الإسرائيلي يبحث عمّن يعتبرهم مطلوبين.