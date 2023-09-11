بن سلمان ومودي يعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي
عقدت المملكة العربية السعودية والهند اليوم الإثنين مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي.
ووقع الأمير بن سلمان ومودي محضر مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
والتقى ولي العهد السعودي، عقب وصوله للهند رئيسة البلاد في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي.
وفي كلمة له، قال ولي العهد السعودي، إن "العلاقات الهندية السعودية طويلة وممتدة، وعلى مستوى الدول العربية، ولم تشهد هذه العلاقة أي خلافات في تاريخها"، معربًا عن أمله بتعزيز هذه العلاقة لدفع التعاون الذي ينعكس على مستقبل الشعوب وخلق الفرص.
وأشار الأمير بن سلمان إلى وجود العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها، من خلال مجلس شراكة إستراتيجي سعودي هندي لتحقيق الأهداف المنشودة في كل القطاعات، واصفًا تلك الشراكة بأنها "واعدة للغاية".
وأشاد بن سلمان بالنجاح الذي حققته الهند فيما يتعلق بإدارة قمة مجموعة العشرين والمبادرات التي انبثقت عن القمة، ومنها مشروع الربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرًا إلى أن المشروع يتطلب العمل الدؤوب لتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد ولي العهد السعودي الدورَ الذي قدمته الجالية الهندية في سبيل دفع عجلة الاقتصاد السعودي، حيث باتت تشكل نحو 7% من السكان في السعودية، مشددًا على أنهم جزء من نسيج البلاد.
بدوره، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي الاثنين إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في مدينة جوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي الهندية غربي البلاد.
وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".