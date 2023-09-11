بن سلمان ومودي يعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي

عقدت المملكة العربية السعودية والهند اليوم الإثنين مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي.

ووقع الأمير بن سلمان ومودي محضر مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والتقى ولي العهد السعودي، عقب وصوله للهند رئيسة البلاد في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي.

وفي كلمة له، قال ولي العهد السعودي، إن "العلاقات الهندية السعودية طويلة وممتدة، وعلى مستوى الدول العربية، ولم تشهد هذه العلاقة أي خلافات في تاريخها"، معربًا عن أمله بتعزيز هذه العلاقة لدفع التعاون الذي ينعكس على مستقبل الشعوب وخلق الفرص.

وأشار الأمير بن سلمان إلى وجود العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها، من خلال مجلس شراكة إستراتيجي سعودي هندي لتحقيق الأهداف المنشودة في كل القطاعات، واصفًا تلك الشراكة بأنها "واعدة للغاية".