إضرام نار وإغلاق للطرقات.. إسرائيليون غاضبون يطالبون نتنياهو بالرحيل (فيديو)
أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم الخميس، عددًا من الشوارع وقاموا بإشعال النار في طرق عامة مطالبين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
وقام المتظاهرون المطالبون بعودة الرهائن بإغلاق طرق مختلفة في جميع أنحاء البلاد؛ ما تسبب في اختناقات مرورية ضخمة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام متظاهرين بإشعال النار في عدد من الطرق الحيوية في إسرائيل.
وندد المتظاهرون بما وصفوه "تخلي" نتنياهو عن المحتجزين الإسرائيليين، داعين إلى عقد صفقة تبادل للأسرى مع حماس لإعادة الإسرائيليين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر.