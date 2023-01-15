محللون: إجراءات حكومة نتنياهو تقرب إسرائيل من مواجهة واسعة مع الفلسطينيين

وأضاف أيزنكوت: "لقد اقتربنا من المواجهة اليوم أكثر من أي يوم آخر منذ نهاية الانتفاضة الثانية، ويجب بذل كل الجهود لمنعها وإحباطها وإضعافها"، وفق قوله.

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن "الفلسطينيين يقيمون بحذر أهداف حكومة بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لم يتوقعوا أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية برامج وأجندات أعضاء الائتلاف بهذه السرعة.

وأوضح التقرير، أن "إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يمكن أن ينظر إليها على أنها كارثة، في حين يمكن لها أن تسهل الجهود الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية بالمجتمع الدولي"، متابعاً: "حكومة نتنياهو تضع الفلسطينيين وإسرائيل على مسار تصادمي".

أربع جبهات

ويرجح المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً واسعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل السعي الحثيث من قبل حكومة نتنياهو لفرض رؤيتها السياسية والأمنية على الفلسطينيين في إطار الاتفاقيات الائتلافية".

وقال عوض، لـ"إرم نيوز"، إن "المواجهة الواسعة والشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون على أربع جبهات، هي: الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، البلدات العربية في إسرائيل"، مبينًا أنها ستكون بدرجات مختلفة وحسب ظروف كل منطقة.

وأوضح عوض، أن "ذلك بسبب الضغوطات التي تمارسها حكومة نتنياهو على الجبهات الأربعة"، متابعا: "التصعيد الأمني أصبح من أكثر الخيارات المطروحة ميدانيا، وبتقديري فإن المواجهة ستبدأ في الضفة وتنتهي في غزة".