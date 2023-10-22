ميقاتي: خطة الطوارئ "خطوة وقائية"ولا معطيات عن أمر جلل في المطار

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن استعدادات حكومته من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل، هي "خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة".

وأضاف: "لكننا في الوقت ذاته مطمئنون إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ".

وأوضح ميقاتي أن حكومته تواصل اتصالاتها الدبلوماسية دوليًّا وعربيًّا ولقاءاتها المحلية "في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدًا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان".