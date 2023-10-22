ميقاتي: خطة الطوارئ "خطوة وقائية"ولا معطيات عن أمر جلل في المطار
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن استعدادات حكومته من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل، هي "خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة".
وأضاف: "لكننا في الوقت ذاته مطمئنون إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ".
وأوضح ميقاتي أن حكومته تواصل اتصالاتها الدبلوماسية دوليًّا وعربيًّا ولقاءاتها المحلية "في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدًا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان".
ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان عن ميقاتي أنه قال أمام زواره "أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان".
وتحدث ميقاتي عن الإجراءات المتخذة في المطار أو تلك التي اتخذتها شركة طيران الشرق الأوسط، قائلًا إنها أيضًا تأتي "من باب الوقاية والحذر، والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر".
وأكد ميقاتي أن الحكومة لم تتلق "أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار" مشيرًا إلى أن التدابير الاستثنائية ستكون لفترة وجيزة يعود بعدها الوضع إلى طبيعته.