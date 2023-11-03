مسؤول في الأونروا ينفي لـ"إرم نيوز" احتجاز المساعدات عن أهالي غزة

واعتبر أبو حسنة، أن "الانتقادات لأونروا هي انتقادات من أشخاص لا تعرف طبيعة عمل المنظمة الأممية"، قائلاً: "أؤكد نحن الآن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، المؤسسة الأممية بالتخلي عن مسؤولياتها في القطاع، واتهمها بحجز وتعطيل المساعدات المخصصة للفلسطينيين الموجودة في مخازنها، وتلك التي تصل عبر معبر رفح مع مصر.

نقطة في بحر

كما اقتحم مئات الفلسطينيين مراكز لأونروا جنوب قطاع غزة؛ للحصول على الدقيق وبعض المواد التموينية التي توزعها عادة على اللاجئين الفلسطينيين، لكن آلية التوزيع توقفت منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال أبوحسنة "وصلت مساعدات قليلة لغزة وهي نقطة في بحر مما يحتاجه القطاع يومياً، والذي كان يستقبل 600 شاحنة يومياً، والسوق المحلي لا يوجد به شيء والمواد الغذائية نفدت من الأسواق وما يدخل قليل للغاية وهذا القليل يتم توزيعه بشكل فوري".

وطالب "جميع الأطراف بالعمل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين سواء في مراكز الإيواء أو غيرها"، قائلاً: "الجميع معرض للخطر بالقطاع، ويجب إدخال الوقود بأسرع فترة ممكن قبل أن تتوقف الحياة بغزة".

وختم قائلا: "نحن من يزود كل القطاعات الخدماتية بالوقود الآن، وكل القطاعات ستتوقف وستكون هناك كارثة بيئية واجتماعية وإنسانية غير مسبوقة في غزة، وأهالي القطاع بدلاً من الموت من القصف ربما يموتون من الجوع والأمراض".