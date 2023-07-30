الجيش الإسرائيلي يستنفر على الحدود مع لبنان

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على الحدود مع لبنان، بعد تهديدات أطلقها أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.

أتى ذلك عشية جلسة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش، لمناقشة طبيعة تهديدات حسن نصر الله.

وقالت قناة "13" العبرية، إنه من المتوقع خلال الجلسة التي ستعقد اليوم، اتخاذ قرارات بشأن الرد على أي تحركات عسكرية على الحدود مع لبنان، بعد تقييم الأوضاع ودراسة الرد على نصب "حزب الله" خياما بالقرب من الحدود.

وأشارت القناة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، صادق على مخطط عسكري يهدف للرد في حال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة السيناريوهات كافة.

وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله قد وجه تهديدات مباشرة لإسرائيل خلال خطابه في العاشر من المحرم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.