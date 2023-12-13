العثور على 15 جثة متحللة في غزة.. وشهود لـ "إرم نيوز": مشهد مروع

عثر فلسطينيون في منطقة الفالوجا شمال غزة، عقب الانسحاب الجزئي للدبابات والآليات العسكرية من المنطقة، على 15 جثة متحللة لمواطنين أعدمهم الجيش الإسرائيلي بمدرسة شادية أبو غزالة داخل أحد الصفوف في المدرسة.

وقال شاهد العيان محمود نصر، لـ"إرم نيوز"، إنه "فور شعورنا بانسحاب الآليات العسكرية نزلنا إلى الشارع حتى نشاهد الدمار الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي بعد حصاره للمنطقة، وعند وصولنا إلى مدرسة شادية أبو غزالة شممنا رائحة كريهة، ومع دخولنا إلى المدرسة ازدادت الرائحة فعلمنا أن هناك جثثاً لضحايا قام الجيش الإسرائيلي بقتلهم".