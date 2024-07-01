مسقط تشهد محاولات جديدة للإفراج عن المحتجزين في اليمن

وفي غضون ذلك، يُعرب الكثير من اليمنيين عن مخاوفهم من عدم جدية الحوثيين في إنجاح المفاوضات وإنهاء معاناة آلاف القابعين خلف أسوار السجون والمعتقلات، واستمرارهم في تعنتهم المعهود واستخدامهم هذا الملف الإنساني للضغط من أجل الحصول على مكاسب ذاتية وخاصة بهم.

وقال الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي، إنه "كلما جاءت جولة مفاوضات جديدة، يعقد اليمنيون الآمال عليها ليتم إطلاق سراح المختطفين والمحتجزين والأسرى كلهم، لكن للأسف تنتهي هذه المشاورات في كل مرة بالفشل غالبًا، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وفق قاعدة 'الكل مقابل الكل'".

وأضاف العليي لـ"إرم نيوز": "المشكلة الأخطر تكمن في أن ميليشيا الحوثيين لا تتورع ولا تتردد في اختطاف مواطنين وأشخاص جدد، وهي مستمرة في ذلك إلى اليوم".

وتساءل: "ما قيمة الإفراج عن المختطفين اليوم ونحن نعرف جيدًا أنهم سيختطفون غيرهم غدًا؟ وكيف سيتم معالجة هذه الإشكالية؟".

هل تفشل المفاوضات؟

ويرى العليي أن "عملية إطلاق سراح المختطفين بحاجة ماسّة إلى أخذ الضمانات كافة، التي تُلزم ميليشيا الحوثي بعدم الإقدام على اختطافات جديدة، وتضمن عدم قيامهم باستبدال المحتجزين والمختطفين المتواجدين لديهم، في حالة قبولهم بإطلاق سراحهم، بأشخاص ومواطنين غيرهم".

وبدوره، رئيس مركز مسارات للدراسات الإستراتيجية والإعلامية باسم الشعبي، غير متفائل كثيرًا بمخرجات ونتائج المفاوضات، متوقعًا أن يكون مصيرها مشابهًا لمصير الكثير من الجلسات واللقاءات السابقة التي غلب عليها الفشل، معبرًا في الوقت نفسه عن أمنياته بنجاحها، رغم عدم تفاؤله.

وأشار الشعبي في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى "أنه من حق جميع المحتجزين والمخفيين أن يتذوقوا طعم الحرية، وأن يحظوا بحياة غير تلك التي فرضت عليهم في الزنازين وداخل السجون".