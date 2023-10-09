موجة نزوح من الجنوب إلى بيروت على إيقاع القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل "عددا من المسلحين المشتبه بهم" تسللوا من لبنان، بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، (رسمية)، أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل عنصر من حزب الله باستهداف برج مراقبة في جنوب لبنان، بينما تبنت حركة الجهاد عملية التسلل، ونفى الحزب أي صلة له فيها.