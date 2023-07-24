العليمي يحذّر من انهيار فرص السلام في اليمن

ودعا العليمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، المجتمع الدولي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط من أجل رضوخ ميليشيات الحوثيين لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصار المفروض على المدنيين في محافظة الجوف، وإنهاء القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، التي كان أحدثها بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات المتفق عليها، وخصوصًا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشاد العليمي، بجهود السفير والمبعوث الأمريكيين، إلى جانب المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات.