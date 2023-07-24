العليمي يحذّر من انهيار فرص السلام في اليمن
حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الإثنين، من انهيار فرص السلام المنشود في البلاد؛ جراء التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثيين في مختلف الجبهات.
وقال العليمي، في لقاء جمعه مع السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، إن "دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار والتنمية".
ودعا العليمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، المجتمع الدولي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط من أجل رضوخ ميليشيات الحوثيين لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصار المفروض على المدنيين في محافظة الجوف، وإنهاء القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، التي كان أحدثها بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات المتفق عليها، وخصوصًا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشاد العليمي، بجهود السفير والمبعوث الأمريكيين، إلى جانب المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات.
وأثنى على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في إفشال مخططات ميليشيات الحوثيين وداعميها، الرامية إلى إغراق اليمن في أزمة إنسانية شاملة.
بدوره، أشاد السفير الأمريكي لدى اليمن، بالوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، مثمنًا كذلك حالة الاستجابة الرئاسية والحكومية العاجلة لاحتواء تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في تعز.