ضربة صنعاء الغامضة.. هل نجحت إسرائيل في فك "شيفرة" الحوثيين بخيانة داخلية؟

رجّح مسؤول يمني أن تكون إسرائيل نجحت في "فكّ شيفرة" ميليشيا الحوثيين خلال هجومها الأخير على صنعاء، الذي استهدف اجتماعًا لحكومة الحوثيين غير المعترف بها.

ولم يستبعد المسؤول وجود "خيانة داخلية" في ميليشيا الحوثي، مستندًا إلى ردة فعل الحوثيين على الحدث.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمني أسامة الشرمي، لـ"إرم نيوز": "الرأي الغالب يشير إلى أن إسرائيل قد نجحت في فك شيفرة ميليشيا الحوثي".

مشهد قديم قد يتكرر

واعتبر أن "الأيام المقبلة قد تأتي بمشهد مشابهٍ لِما حدث في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في لبنان، ولا سيما أن استهداف الحكومة الحوثية غير المعترف بها تزامن مع إعلان إسرائيل اغتيال أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، وهو ما قال إنه يعيد إلى الأذهان المشهد الذي تزامن فيه اغتيال قيادي حماس إسماعيل هنية مع اغتيال فؤاد شكر القيادي في حزب الله.

مسرح العمليات الحقيقي

وأشار الشرمي إلى "محاولة على ما يبدو لصرف الأنظار عن مسرح العمليات الحقيقي، الذي أعتقد شخصيًّا أنه سيكون في اليمن، باعتباره آخر الأذرع النشطة لِما يسمى المحور الإيراني".

وسلّط الشرمي الضوء على ردة فعل الحوثيين التي لم تواكب حجم الحدث، حيث قال: "تعاملت ميليشيا الحوثي مع العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع حكومتها، باستخفاف شديد، وحتى عبدالملك الحوثي نفسه، في كلمته التي تلت الضربة، لم يذكر أسماء هؤلاء الأشخاص ولا مناصبهم أو مواقعهم، واكتفى بالحديث عن ضربة حدثت، واختراق أمني هم بصدد معالجته".

وأوضح الشرمي أنه من "اللافت أن قيادات عسكرية وأمنية حوثية بارزة لم تحضر الاجتماع، بينما خرج محمد مفتاح، المكلَّف بقيادة ما يسمى حكومة الحوثيين، دون أن يُصاب بخدش من داخل موقع الانفجار، وهذا يثير تساؤلات كثيرة عن حقيقة ما جرى ودور الحوثيين فيه".

شبهات قوية

ويرى الشرمي أن "خروج محمد مفتاح سالمًا من موقع الاستهداف يثير شبهات قوية بوجود خيانة داخلية"، وأن "الاستخفاف الحوثي بأسماء القتلى وأدوارهم يكشف أبعادًا كثيرة".

وأضاف: "رغم أن إسرائيل تملك قدرات استخباراتية متقدمة ولا تحتاج بالضرورة إلى خيانة، فإن ذلك لا يمنع احتمال وجود علم مسبق لدى شخصيات مقرّبة من عبد الملك الحوثي بهذه الضربة، وربما قبلوا بسقوط هؤلاء الضحايا لكونهم لا يرتبطون فعليًّا بالجماعة أو بتنظيمها عقائديًّا وأيديولوجيًّا".

وتوقع المسؤول اليمني أن تحاول ميليشيا الحوثي "استغلال هذه الضربة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وتحديدًا في المؤتمر الشعبي العام، وأيضًا ضد منظمات المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة الذين سعوا للحفاظ على حيادهم في المراحل الماضية، وهو ما لم يكن محل ترحيب لدى الحوثيين، لذا فهي ستتذرع بالضربة لاختطافهم واعتقالهم".

في المقابل، يعتقد الشرمي أن "إسرائيل باتت تشعر بضرورة التعامل مع هذه الجبهة في اليمن، قبل الدخول في أي عملية قادمة، سواء ضد إيران أو في إطار تفاوضي يتعلق بغزة، وحتى قبل الحديث عن سحب سلاح حزب الله"، وقال: "خلال الأيام المقبلة، سنسمع الكثير عن هذا الملف".

وعن مواصلة الحوثيين مساعيها في تصعيد المواجهة مع إسرائيل، ذكر الشرمي أن "الحوثيين يسعون قدر الإمكان لتجنب أي تصعيد ضد إيران، حتى وإن أدّى ذلك إلى إحراق اليمن"، على حد تعبيره.

وأوضح أنهم "يخدمون الأجندة الإيرانية، الساعية للمضي في مسار تفاوضي مع الأوروبيين، ولا تريد طهران لأيٍّ من أذرعها أن يعطّل هذا المسار، بل استخدام أذرعها لصرف النظر عنها بمثل هذه العمليات".

وبحسب الشرمي، فإن "الاستثناء الوحيد سيكون إذا أصرت القوى اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، حينها قد نشهد تصعيدًا واسعًا يشمل لبنان واليمن وإيران على حد سواء".