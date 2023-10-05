مقتل فلسطيني أطلق النار على مركبة مستوطنين في حوارة

اغتال جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيًا أطلق النار على سيارة مستوطنين إسرائيليين كانت تسير في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، بعدما طوقت القوات الإسرائيلية مداخل البلدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم اغتيال منفذ عملية حوارة"، بعدما أشار سابقًا إلى أن "قوات الجيش فرضت إغلاقات في نابلس بحثًا عن منفذ عملية إطلاق على الشارع الرئيس لبلدة حوارة".

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، انتشرت في محيط بلدة حوارة، وأجبرت القوات أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.

وبينما منع الجيش الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى جثة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الشاب، الذي أصيب برصاص الاحتلال في بلدة حوارة".

وفي وقت مُبكر من مساء اليوم الخميس، أطلق فلسطيني عدة رصاصات تجاه مركبة إسرائيلية، كانت تسير في الشارع العام لبلدة حوارة، وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، تمكن سائق المركبة الإسرائيلية من الفرار بالاتجاه المعاكس للشارع قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، عن مقتله، في حين لم يتم الإعلان عن إصابات جراء إطلاق الرصاص.