السودان.. هل تحسم "الدعم السريع" السيطرة على الفاشر قريبا؟

اقتربت قوات "الدعم السريع" من حسم معركة "الفاشر" المستمرة لنحو شهر لصالحها، مع توقعات بأن ينسحب الجيش السوداني في أي لحظة إلى خارج المدينة، وفق مصادر "إرم نيوز".

وقالت المصادر إن "الدعم السريع" تقدمت كثيرًا نحو مواقع سيطرة الجيش السوداني والحركات المتحالفة معه، حيث وصلت إلى المستشفى الجنوبي، الذي كان يمثل عمق مواقع سيطرة الجيش السوداني والقوى المشتركة المتحالفة معه.

وطبقًا للمصادر، فإن الجيش السوداني يخطط للانسحاب من الفاشر، وهو الأمر الذي ترفضه الحركات المسلحة التي تتمسك بالاستمرار في القتال، مشيرة إلى أن الأمر قد يخلق خلافات بين الطرفين.

وأكدت أن والي شمال دارفور التابع للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش عقد نحو أربعة اجتماعات للجنة أمن الولاية، تغيّب عنها ممثلو الجيش السوداني؛ ما أثار حفيظة حاكم إقليم دارفور، مني اركو مناوي.

وكشفت المصادر أن مناوي بدأ التواصل مع قوات الدعم السريع، وطلب توصيله بقائدها الفريق محمد حمدان دقلو للحديث معه، بيد أنه لم يتمكن بعد من التواصل مع حميدتي.