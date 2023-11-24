كهرباء غزة.. انقطاع التيار يفاقم معاناة الحرب وبدائل لإبقاء التواصل

لم تصمد الكهرباء في قطاع غزة أكثر من يوم واحد على بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه، بعد الهجوم الذي شنته "حماس"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحُرم سكان القطاع من التيار الكهربائي لأكثر من 48 يومًا، ما فاقم من حجم الأزمة التي عاشوها بشكل لا يوصف.

ويقول المواطن سعيد المجدلاوي وهو نازح من شمال غزة إلى المحافظة الوسطى: "كان يمكن لوجود الكهرباء ووسائل الاتصال أن تخفف ولو قليلًا من وطأة الحرب على غزة".

ويضيف المجدلاوي لـ"إرم نيوز": "لكن منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان توقفت الكهرباء تمامًا مما زاد الوضع سوءًا على سوئه، وأصبح شغلنا الشاغل محاولة توفير مصادر بديلة عن الكهرباء".

وتابع: "بعدما قمنا بتوفير بعض الوسائل البديلة المتواضعة عن الكهرباء مثل بطارية للإضاءة وليدات (مصابيح إنارة ضعيفة) تذكرنا بأننا نحناج إلى مصدر للكهرباء لشحن هذه البطاريات".