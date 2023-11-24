كهرباء غزة.. انقطاع التيار يفاقم معاناة الحرب وبدائل لإبقاء التواصل
لم تصمد الكهرباء في قطاع غزة أكثر من يوم واحد على بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه، بعد الهجوم الذي شنته "حماس"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وحُرم سكان القطاع من التيار الكهربائي لأكثر من 48 يومًا، ما فاقم من حجم الأزمة التي عاشوها بشكل لا يوصف.
ويقول المواطن سعيد المجدلاوي وهو نازح من شمال غزة إلى المحافظة الوسطى: "كان يمكن لوجود الكهرباء ووسائل الاتصال أن تخفف ولو قليلًا من وطأة الحرب على غزة".
ويضيف المجدلاوي لـ"إرم نيوز": "لكن منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان توقفت الكهرباء تمامًا مما زاد الوضع سوءًا على سوئه، وأصبح شغلنا الشاغل محاولة توفير مصادر بديلة عن الكهرباء".
وتابع: "بعدما قمنا بتوفير بعض الوسائل البديلة المتواضعة عن الكهرباء مثل بطارية للإضاءة وليدات (مصابيح إنارة ضعيفة) تذكرنا بأننا نحناج إلى مصدر للكهرباء لشحن هذه البطاريات".
وأردف: "من هنا بدأت معاناة جديدة في البحث داخل مراكز الإيواء والمستشفيات التي يتوافر فيها بعض الكهرباء على إمكانية لشحن هذه البطاريات والوقوف لساعات طويلة في طابور لشحنها وشحن الهواتف الخلوية للتواصل مع الأهل والأصدقاء ومعرفة أخبارهم".
وأوضح، أن الوضع دون كهرباء كارثي والوقوف لمدة تصل 7 ساعات على طابور من أجل شحن الأجهزة كارثي أكثر، فضلاً عن المعاناة التي نعانيها في الأيام التي لا تقوم مراكز الإيواء بتشغيل مولدات الطاقة وقضاء أيام في الظلام دون أي مصدر للإضاءة، وأيضًا انقطاع وسائل التواصل في الهواتف الخلوية.
من جهتها، قالت المواطنة مها سمور وهي ربة أسرة تتكون من 7 أطفال تعيش في المحافظة الوسطى: "اضطررت في إحدى المرات للمشي مسافة 9 كيلومترات ذهابًا ومثلها إيابًا من أجل أن أقوم بشحن بطارية صغيرة تضيء لأطفالي وشحن هاتفي لمحاولة التواصل مع الأهل الذين تنقطع أخبارهم وأخبارنا بالأيام والأسابيع دون معرفة إن كانوا أحياءً أو تحت ركام قصف الصواريخ المتواصل".
وتشير سمور لـ"إرم نيوز"،: "لقد توقفت الحياة بالنسبة لنا، في السابع من أكتوبر، ولا أدري هل أصبح جبانة إن قلت أنه يوم مشؤوم بالنسبة لي ولأطفالي".
وقالت: "عدم الاحتلال الإسرائيلي كل سبل الحياة وأصبحت حياتنا عبارة عن طوابير بالساعات، طابور لشحن البطارية للإضاءة وطابور للحصول على بعض الخبز وطابور آخر للحصول على غالون ماء غير صالح للشرب بالأساس".
وأكملت السيدة والحزن يملأ صوتها: "ينفطر قلبي عندما يناديني أحد أطفالي ونحن في غرفة واحدة "ماما وينك مش شايفك"، مما اضطرني للذهاب في جنح الظلام للبحث عن شمعة تضيء هذا الظلام الدامس، وتخفف من خوف الأطفال، ولم أفلح في الحصول على شمعة.
تكرر: "لم أفلح في الحصول على شمعة لكي أستطيع رؤية أطفالي ويستطيعون رؤيتي، حتى أنني أشتاق إلى رؤية وجوههم التي تغيب عني بالساعات لعدم وجود مصدر للإضاءة وعدم توافر الكهرباء".
من جهته، يقول مدير أحد مراكز الإيواء التابعة للأونروا في المحافظة الوسطى أحمد عليان: "نحن في مراكز الإيواء نقوم بتشغيل مولدات الطاقة داخل المراكز بحسب توافر وقود لتشغيلها".
ويضيف عليان: "نفد الوقود، وأصبحنا نعتمد على كميات ضئيلة مقارنة بالاحتياجات مما يأتينا عبر الأمم المتحدة، حيث نقوم بترشيد استهلاك الكهرباء عبر تشغيل هذه المولدات لمدة 6 ساعات يوميًا يحاول النازحون فيها شحن بطارياتهم وهواتفهم الخلوية وهي مدة غير كافية لقيام آلاف النازحين بأخذ حاجتهم من هذه الكهرباء".
ويتابع: "تم التواصل معنا من قبل الأمم المتحدة بأنهم سيقومون بإمداد مراكز الإيواء بكميات كافية من الوقود تمكننا من زيادة عدد ساعات تشغيل المولدات لا سيما أن الهدنة الإنسانية دخلت حيز التنفيذ، صباح اليوم، وبدأت شاحنات الوقود بالدخول لقطاع غزة عبر معبر رفح البري".
بدوره، يقول رئيس مجلس ادارة محطة التوليد الوحيدة في القطاع وليد صايل: "لقد توقفت محطة التوليد عن العمل، في الثامن من أكتوبر الماضي، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وتاليًا عدم سماح الجانب الإسرائيلي بإدخال الوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطة".
ويضيف صايل لـ"إرم نيوز": "لا توجد معلومات لدينا عن إمكانية تشغيل محطة التوليد في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما أن أجزاءً كبيرة من إمدادات الكهرباء بالقطاع قد تعطلت بشكل كبير".
ولفت إلى أن إعادة إصلاحها يحتاج إلى وقت كبير والأهم توقف للحرب وقيام طواقم شركة توزيع الكهرباء في غزة بحصر الأضرار لمعرفة إذا ما كانت تصلح هذه الخطوط لإمدادها بالكهرباء.