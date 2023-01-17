سوريا.. رامي مخلوف يقترح "وصفة" لحلحلة الظروف المعيشية الصعبة
اقترح رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الثلاثاء، "وصفة" لحلحلة الظروف المعيشية الصعبة في البلاد، وتحسين القوة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة.
وفي ثاني إطلالة له في غضون شهر، اقترح مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، على البنك المركزي السوري "إحداث قسم خاص يمتلك صلاحيات كبيرة لشراء القطع الأجنبي من الناس بسعر أفضل من المتداول".
ورأى في منشور على حسابه عبر فيسبوك أن هذا الإجراء "سيحفز أصحاب المدخرات المحليين والمغتربين ليحولوا أموالهم حصراً عن طريق البنك المركزي، الذي سيبدأ خلال ذلك ببناء مخزونه من القطع الأجنبي بشكل تدريجي ليعيد ضخه بالسوق للتجار والصناعيين".
أما الخطوة الثانية في إنعاش الاقتصاد السوري المتعثر، وفقًا لمخلوف، فتكمن في "تحفيز ما تبقى من الزراعيين والصناعيين من خلال دعمهم بالطاقة ومستلزمات الإنتاج وإعطائهم بعض التسهيلات والإعفاءات".
واعتبر مخلوف أن "هذه التسهيلات والحوافز ستمكن الصناعيين والزراعيين من تصدير بضائعهم وإعادة القطع الأجنبي وبيعه في السوق المحلية بأسعار جيدة وصولاً إلى ربط الاستيراد والتصدير الذي يؤدي بدوره إلى توازن اقتصادي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للمواطن".
واشترط مخلوف، الذي بنى إمبراطورية اقتصادية قبل أن يتعرض لمساءلة السلطات، أن يواكب تلك الخطوات "سحق" من وصفهم بـ" حيتان الحرب" من قبل الجهات المختصة، ومنعهم من "تسريب بضائعهم غير الشرعية إلى البلاد، والتي تعمل على ضرب العملة المحلية وإفقاد الدولة توازن سعر الصرف"، بحسب تعبيره.
وختم مخلوف منشوره بدعاء ديني، وحث على عدم إهماله.
وكانت الليرة السورية تراجعت أمام الدولار، حتى وصلت إلى نحو 7 آلاف ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتراجع قليلًا ليكون سعر الصرف الحالي نحو 6 آلاف ليرة للدولار، وسط شح في الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية.