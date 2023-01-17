سوريا.. رامي مخلوف يقترح "وصفة" لحلحلة الظروف المعيشية الصعبة

اقترح رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الثلاثاء، "وصفة" لحلحلة الظروف المعيشية الصعبة في البلاد، وتحسين القوة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة.

وفي ثاني إطلالة له في غضون شهر، اقترح مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، على البنك المركزي السوري "إحداث قسم خاص يمتلك صلاحيات كبيرة لشراء القطع الأجنبي من الناس بسعر أفضل من المتداول".

ورأى في منشور على حسابه عبر فيسبوك أن هذا الإجراء "سيحفز أصحاب المدخرات المحليين والمغتربين ليحولوا أموالهم حصراً عن طريق البنك المركزي، الذي سيبدأ خلال ذلك ببناء مخزونه من القطع الأجنبي بشكل تدريجي ليعيد ضخه بالسوق للتجار والصناعيين".

أما الخطوة الثانية في إنعاش الاقتصاد السوري المتعثر، وفقًا لمخلوف، فتكمن في "تحفيز ما تبقى من الزراعيين والصناعيين من خلال دعمهم بالطاقة ومستلزمات الإنتاج وإعطائهم بعض التسهيلات والإعفاءات".