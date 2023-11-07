محللون لـ "إرم نيوز": سيناريو أمريكي إسرائيلي يؤسس لمرحلة خطيرة في المنطقة

مع دخول حرب غزة شهرها الثاني، يرى محللون أن الإدارة الأمريكية ما زالت تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وتدعم سياستها بشكل مطلق.

المحللون أشاروا في حديثهم لـ "إرم نيوز" إلى أن ذلك يأتي على الرغم من التصريحات الدبلوماسية التي يطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في جولته الحالية لدول المنطقة، حول الهدنة المؤقتة، وتجنب استهداف المدنيين في غزة، والعودة إلى الحديث عن مسار حول الدولتين.

ويوضّح المحللون أن هذه التصريحات لم تغيّر شيئًا من واقع الحال على الأض مع استمرار القصف والعمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي وارتفاع عدد الضحايا من الجانب الفلسطيني في غزة إلى أكثر من عشرة آلاف، إضافة الى سقوط ضحايا فلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.