اليمن.. القوات الجنوبية تنجح في تفكيك شبكة ألغام بحضرموت‎

وعلى ضوء ذلك، نزل الفريق الهندسي، إلى موقع الإحداثيات، وقاموا بتفكيك شبكة الألغام، المكونة من 3 ألغام دبابات وقذائف مشركة بأسلاك متفجرة، تم زراعتها بطريقة مموهة على جانب أحد الطرق العامة الذي تستخدمه الآليات العسكرية لقوات النخبة، وكذا السيارات المدنية، في مدينة الضليعة الواقعة شمال غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وعلى صعيد آخر، قامت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة أمنية موسعة، لملاحقة العناصر الإرهابية، والخارجين عن القانون، المتواجدين في المحافظة.

وأفاد مصدر أمني، وفقا لـ "درع الجنوب"، بأن "هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات سابقة، تهدف للقضاء على أي تواجد للعناصر الإرهابية في المحافظة"، مشددا على أنه "سيتم الضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه، زعزعة الأمن والاستقرار".