فرنسا تستعد لإنزال مساعدات على غزة

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعتزم إلقاء مساعدات من الجو فوق غزة خلال الأيام المقبلة "لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للسكان المدنيين"، بحسب فرانس برس.

وأكد المصدر "ستُتخذ أقصى الاحتياطات لضمان سلامة السكان خلال هذه العمليات" مشيرًا إلى أن "فرنسا تعمل أيضًا على عمليات إيصال مساعدات برًا".

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ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، أثناء اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لتكون أبرز قوة أوروبية تقوم بخطوة من هذا النوع.

وأثار إعلان ماكرون تنديدًا من إسرائيل، التي اعتبرت أن باريس "تكافئ الإرهاب"، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن القرار "لا وزن له".

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد قال، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع إدخال الكميات اللازمة من المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع.

وأوضح روس سميث، كبير مستشاري البرامج الإقليمية في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق ووسط إفريقيا، خلال إحاطة إعلامية في الأمم المتحدة بجنيف عبر الفيديو: "لم نحصل على التصريح اللازم لنقل الكميات التي طلبناها".

يذكر أن المرصد الرئيس للأمن الغذائي في العالم أعلن، أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة المحاصر والمُدمَّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا بين إسرائيل وحركة حماس.