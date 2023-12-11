العراق.. اتفاق على موعد الانتخاب وخلاف على المرشحين لخلافة الحلبوسي

كشفت أطراف سياسية مختلفة، اليوم الإثنين، عن وجود اتفاق بين الكتل والأحزاب العراقية على انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلال الأسبوع الجاري، وسط استمرار الخلافات على الأسماء المرشحة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الشهر الماضي، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه، ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل الحلبوسي.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك اتفاقا سياسيا جرى خلال الساعات الماضية على حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد خلال الأسبوع الحالي، وعدم ترحيل الملف إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".

وبين موات أن "هناك اجتماعا سيعقد، مساء اليوم، يجمع كل الأطراف السياسية (الشيعية، السنية، الكردية)، بهدف تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان خلال هذا الأسبوع، ومن المؤمل أن تكون يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء، والاجتماع سيحدد الموعد بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة".