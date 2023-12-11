العراق.. اتفاق على موعد الانتخاب وخلاف على المرشحين لخلافة الحلبوسي
كشفت أطراف سياسية مختلفة، اليوم الإثنين، عن وجود اتفاق بين الكتل والأحزاب العراقية على انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلال الأسبوع الجاري، وسط استمرار الخلافات على الأسماء المرشحة.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الشهر الماضي، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه، ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل الحلبوسي.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك اتفاقا سياسيا جرى خلال الساعات الماضية على حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد خلال الأسبوع الحالي، وعدم ترحيل الملف إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
وبين موات أن "هناك اجتماعا سيعقد، مساء اليوم، يجمع كل الأطراف السياسية (الشيعية، السنية، الكردية)، بهدف تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان خلال هذا الأسبوع، ومن المؤمل أن تكون يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء، والاجتماع سيحدد الموعد بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة".
وأضاف أن "الخلافات بين القوى السنية ما زالت مستمرة على منصب رئيس البرلمان، ولهذا فهناك أكثر من مرشح من قبل تلك القوى، وهذا عمق الأزمة وأخر حسم الملف طيلة الفترة الماضية، كما أن قوى الإطار التنسيقي لا يدعم مرشحا محددا حتى الساعة، وهناك اختلافات في وجهات النظر بين تلك القوى، وفي الساعات المقبلة ربما يكون هناك اتفاق على دعم مرشح محدد بهذا المنصب سواء من قبل القوى السنية أو الشيعية أو الاثنتين معًا".
من جهته قال محمد العلوي، القيادي بحزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لـ"إرم نيوز"، "نحن مع الإسراع بحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان خلال هذا الأسبوع، خاصة أن هذا المنصب من استحقاق حزب تقدم لما يملكه من أغلبية المقاعد السنية في البرلمان العراقي، وهذا المنصب استحقاق دستوري وسياسي لنا".
وبين العلوي: "نتوقع حسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي، والساعات المقبلة سوف تحدد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، وأي اخفاق في حسم الملف خلال هذا الأسبوع يعني تأجيل الملف إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما لا تريده غالبية القوى السياسية".
وأضاف أن "حزب تقدم قدم أكثر من مرشح لهذا المنصب، ونحن لا نريد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان دون اتفاق سياسي مسبق، ولا نريد حسم هذا الملف من خلال فرض الإرادات كما تريد بعض الأطراف، ولهذا ننتظر نتائج مفاوضات الساعات المقبلة".
وبحسب المصادر السياسية، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني.