ما الذي ساعد على سرعة اشتعال مبنى مديرية أمن الإسماعيلية؟
كشف بعض الخبراء في مصر الأسباب التي قد تكون وراء سرعة اشتعال مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر بعد الحريق الذي اندلع فيه فجر اليوم الإثنين.
وقال بعض الخبراء إن المبنى يقع في منطقة خالية من المباني ولا تحيط به أي بنايات أخرى، وقد يكون وجود بعض الرياح في ساعات الصباح الأولى سبباً في سرعة اشتعال المبنى.
ووصل فريق فني وهندسي إلى مديرية أمن الإسماعيلية لتقييم أضرار الحريق الذي أسفر عن إصابة 25 شخصاً، منهم 24 حالة اختناق جراء الدخان وحالتا حروق، بحسب الجهات الرسمية المصرية.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى مديرية الأمن وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل، قبل أن ينجح رجال الإطفاء في السيطرة عليه.
وأشارت وسائل إعلام رسمية الى أن وزارة الصحة أرسلت 30 سيارة إسعاف الى مكان الحريق، بينما توجهت الى الاسماعيلية طائرتان عسكريتان.