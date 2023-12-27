ملك الأردن والرئيس المصري يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو نزوحهم داخليًا.

وقال بيان الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري وملك الأردن شددا خلال لقاء، اليوم الأربعاء، على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد البيان على أن "الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقًا حقيقيًا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".