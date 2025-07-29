لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة السوريين

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة السوريين عبر مركز المصنع الحدودي شرق لبنان بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تم تحديد نقطة التجمع في بلدة بر إلياس شرق لبنان، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.

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وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، أفاد بأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستبدأ على مراحل.

وأكد متري في مقابلة مع تلفزيون "LBC"، اللبناني، أنه لن يتم استخدام القوة لإعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة.





ولفت إلى أنه لا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا إلى أن التقديرات المتوفرة تشير إلى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري، عدا عن الذين يدخلون خلسة.