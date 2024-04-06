"إزالتها تستغرق 8 سنوات".. واشنطن: الحوثي حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
كشفت السفارة الأمريكية في اليمن أن ميليشيا الحوثي قامت بزراعة أكثر من مليوني لغم في أنحاء متفرقة من البلاد، مؤكدة أن هذا العدد الكبير حول اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق، وأن إزالتها كلياً سيستغرق 8 سنوات.
وطالبت السفارة في منشور لها عبر منصة "إكس" ميليشيا الحوثي بـ"التوقف عن استخدام أراضي اليمن كسلاح في الحرب والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين".
ووفق مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب، أفاد بسقوط أكثر من 100 ضحية بين المدنيين نتيجة حوادث ألغام أرضية زرعتها الميليشيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الربع الأول من العام الجاري 2024.
وأشار المرصد اليمني للألغام في بيان أن فرقه الميدانية رصدت ووثقت سقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء انفجارات الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب خلال الفترة بين 1 يناير و4 أبريل 2024.