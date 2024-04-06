"إزالتها تستغرق 8 سنوات".. واشنطن: الحوثي حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم

كشفت السفارة الأمريكية في اليمن أن ميليشيا الحوثي قامت بزراعة أكثر من مليوني لغم في أنحاء متفرقة من البلاد، مؤكدة أن هذا العدد الكبير حول اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق، وأن إزالتها كلياً سيستغرق 8 سنوات.

وطالبت السفارة في منشور لها عبر منصة "إكس" ميليشيا الحوثي بـ"التوقف عن استخدام أراضي اليمن كسلاح في الحرب والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين".