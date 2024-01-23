أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء، أن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خانيونس بقطاع غزة، في اليوم التاسع بعد المئة لبدء الحرب.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في مستشفى ناصر في خانيونس، وتوقع عشرات الإصابات".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على سؤال لفرانس برس حول المستشفى.

تشهد خانيونس معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا، بعد ثلاثة أشهر من هجومهم البري.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس: "تعرضت ملاجئ في خانيونس للقصف خلال العمليات العسكرية أمس (الإثنين) وقُتل ما لا يقل عن 6 نازحين وأصيب عدد أكبر أثناء القتال العنيف حول ملجئنا".

وتابع لازريني: "أصبح الآن الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرين داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خانيونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين فيها بحسب القانون الدولي.

مع تقدم القوات الإسرائيلية، يتجمع الآن أكثر من مليون شخص في رفح، جنوب خانيونس، المتاخمة للحدود المصرية.

وتحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) عن "الألم الذي لا يوصف في غزة؛ حيث يرتفع عدد القتلى بلا توقف".

وقال "أوتشا" على موقع إكس: "في خانيونس، يتصاعد القتال وتدمر المناطق المدنية وتحصد الأرواح، وتستمر الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بالارتفاع".