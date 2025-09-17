مسيّرات إسرائيلية تلقي مناشير تحذيرية بالإخلاء على حي الرمال في غزة

أفادت مصادر محلية، بأن مسيّرات إسرائيلية ألقت اليوم الأربعاء، مناشير تحذيرية على أهالي حي الرمال بمدينة غزة طالبتهم "بالإخلاء فورًا" قبل مهاجمته.

وقبل ذلك أنذر الجيش، في بيان على منصة "إكس": "كل من لم يخلِ بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال وتحديدًا في برج الجندي المجهول المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع عمر المختار".

وأرفق الجيش خريطة حدد فيها البرج باللون الأحمر.

وأضاف، أنه "سيهاجم المبنى في الوقت القريب"، بزعم "وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

ويُعد "برج الجندي المجهول" من أضخم الأبراج السكنية في مدينة غزة، إذ يضم عشرات الشقق والمحال التجارية، وكان يؤوي مئات العائلات والنازحين خلال الحرب. ويقع في منطقة حيوية بحي الرمال بالمدينة.

ومنذ أيام، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع. وفق "الأناضول".