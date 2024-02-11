"أفضّل الموت على النزوح".. مسنّ فلسطيني يسرد مأساته

يروي المسنُّ الفلسطيني من غزة علاء أبو منصور، والمصاب بإعاقات حركية وسمعية، تفاصيل مأساوية عن نزوحه الثالث من خان يونس إلى رفح.

ويقول لـ"إرم نيوز": "كافة عمليات نزوحي كانت مأساوية، ابتداءً من مخيم جباليا شمال غزة تحت القصف إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، ومن النصيرات إلى خان يونس تحت تهديد بدء العملية البرية، ومن غرب خان يونس إلى غرب رفح، تحت المجازر الجماعية، ومن بين مدافع الدبابات والحواجز الإلكترونية".

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أضاف أبو منصور: "مررت بكل هذا وأنا أعيل أسرة مكونة من 5 أطفال وزوجتي، في ظل إعاقتي الحركية الشديدة، حيث مررت بأيام وليالٍ وما زلت لم أسمع عن قسوتها في حياتي، فمهما تحدثت لن أستطيع وصف جزء يسير من تلك المعاناة".

وبين أن "النزوح الأشد قسوة كان من منطقة الصناعة التابعة للأمم المتحدة (المواصي) غرب محافظة خان يونس، حيث كنّا قرابة 100 ألف نازح في خيام لم تحمِنا من برد الشتاء والأمطار، فضلًا عن الجوع ونقص الغذاء، ومن المؤكد أن حصانة المكان وتبعيته للأمم المتحدة لم تمنع الجيش الإسرائيلي من اقتحامه وارتكاب الفظائع فيه".