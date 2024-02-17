في أتون الحرب.. غزّية تروي معاناتها بعد إنجابها أربعة توائم

وأضافت محيسن التي أنجبت توائمها الأربعة في مستشفى الهلال الإماراتي برفح: "كان شغلي الشاغل هو شكل الحياة التي ستكون مع قدوم أطفالي الأربعة، وما هي الملابس والتجهيزات التي سأقوم بشرائها لهم، لا سيما وأنني عرفت أنهم جميعًا ذكور، فأصبحت أتخيل كيف سيكون شكلهم وهم يرتدون نفس الملابس وبشكل موحد".

وأوضحت "كنت أهتم بطبيعة أكلي وأحاول قدر الإمكان الالتزام بالطعام الصحي والمفيد، إلى جانب الدوام على تناول الدواء والفيتامينات الخاصة بتقوية الحمل، ولكن جاءت الحرب ودمّرت كل هذه المخططات والأحلام".

وتابعت: بدأت معاناة النزوح تحت القصف الإسرائيلي من بيتنا في مدينة غزة نحو مدينة رفح جنوبي القطاع، إذ تغيّر كل شيء من أحلام وردية إلى كوابيس، ولم أعد أهتم لشيء سوى أن ألد من دون أن يصيبهم مكروه.

وأشارت إلى أنه "لم يعد طعامي صحيا على الإطلاق وباتت المعلبات هي طعامي الوحيد، ولم أعد قادرة على شراء الدواء الخاص مع غلاء ثمنه بشكل كبير جدًا، وأصبحت أشعر بالإعياء الشديد إلى جانب البرد القاسي داخل الخيمة.

"كل شيء كان قاسيًا وليس فقط البرد والخيمة، ولم يعد باستطاعتي تحمّل هذه المعاناة وأنا حامل بأربعة توائم يحتاجون إلى بيئة ورعاية من نوع خاص، لا سيما أنهم جاؤوا عن طريق عملية زراعة"، بحسب محيسن.